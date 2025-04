Lobotka addio Napoli? Fabrizio Romano stupisce tutti | rivelazione clamorosa

Lobotka: spunta una notizia a sorpresa dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo futuro.Stanislav Lobotka è sicuramente uno dei perni del Napoli da anni a questa parte. Lo slovacco è stato uno dei protagonisti più importanti dello Scudetto vinto nel 2023 e sta offrendo un contributo importante anche in quest'annata con Antonio Conte, provando ad inseguire nuovamente il raggiungimento di questo sogno.Lobotka, rischio addio al Napoli: la clausolaEmerge però una notizia di calciomercato a sorpresa riportata dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: il giocatore avrebbe infatti una clausola rescissoria nel suo contratto di poco superiore ai 25 milioni, valida per quest'estate. Sicuramente, non una notizia confortante sul suo futuro e che potrebbe aumentare di tanto il rischio di un addio.

Corriere dello Sport : "Lobotka, il motore del Napoli: contro la Fiorentina sarà ancora il faro della squadra" - Corriere dello Sport : "Lobotka, il motore del Napoli: contro la Fiorentina sarà ancora il faro della squadra""> Se per Billing la notte di Napoli-Inter è stata da protagonista assoluto, per Lobotka è stata un'ennesima conferma del suo ruolo centrale. Il centrocampista slovacco si è distinto con una prestazione magistrale, orchestrando il gioco e fornendo l'assist decisivo per il gol del pareggio.

