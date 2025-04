ll clima cambia una minaccia? No la dura realtà

cambiamento climatico come una minaccia futura – incombente, certo, ma sempre di là da venire –. Oggi i dati ci dicono con chiarezza che sta accadendo intorno a noi e che, nonostante se ne parli continuamente, almeno in Europa, dal 2015, quando prese forma l'Accordo di Parigi e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Lo studio di Lab24, sui dati di 3bmeteo, conferma che il clima è già cambiato. Nessun segnale criptato da parte dell'ambiente, ma allarmi molto chiari.Dall'aumento della temperatura che tra 2010 e 2024 è cresciuta di 2.4 gradi nelle città italiane fino all'alternarsi sempre più marcato di siccità e precipitazioni ingenti. Per cui nello stesso momento abbiamo registrato l'estrema carenza idrica in Sicilia e le alluvioni dell'Emilia-Romagna.

