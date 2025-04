Lizzo celebra la sua trasformazione con un outfit leopardato alla Shania Twain?

Lizzo ha recentemente condiviso su Instagram un look che richiama l’iconico outfit leopardato di Shania Twain nel video di That Don’t Impress Me Much. Indossando un completo trasparente con stampa leopardata, l’artista ha evidenziato la sua trasformazione fisica, frutto di mesi di allenamento e dieta equilibrata. Il look ha ricevuto ampi consensi, con molti fan che hanno elogiato la sua sicurezza e il suo stile.?Una trasformazione sotto i riflettoriLizzo nella campagna per YttiNegli ultimi mesi, Lizzo ha documentato il suo percorso di benessere sui social media, condividendo sessioni di allenamento e cambiamenti nella dieta. Ha chiarito di non aver utilizzato farmaci per la perdita di peso, attribuendo i risultati a un regime di allenamento costante e a un’alimentazione bilanciata. La sua trasformazione è stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno apprezzato la sua trasparenza e determinazione. 🔗 Lookdavip.tgcom24.it - Lizzo celebra la sua trasformazione con un outfit leopardato alla Shania Twain? ha recentemente condiviso su Instagram un look che richiama l’iconicodinel video di That Don’t Impress Me Much. Indossando un completo trasparente con stampa leopardata, l’artista ha evidenziato la suafisica, frutto di mesi di allenamento e dieta equilibrata. Il look ha ricevuto ampi consensi, con molti fan che hanno elogiato la sua sicurezza e il suo stile.?Unasotto i riflettorinella campagna per YttiNegli ultimi mesi,ha documentato il suo percorso di benessere sui social media, condividendo sessioni di allenamento e cambiamenti nella dieta. Ha chiarito di non aver utilizzato farmaci per la perdita di peso, attribuendo i risultati a un regime di allenamento costante e a un’alimentazione bilanciata. La suaè stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno apprezzato la sua trasparenza e determinazione. 🔗 Lookdavip.tgcom24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Renault: Luca De Meo celebra risultati record con la sua "pozione magica" - "Abbiamo trovato la pozione magica, come in Asterix e Obelix": scherza così il direttore generale di Renault, Luca De Meo, nel giorno della pubblicazione dei risultati record del colosso francese in crisi fino a pochi anni fa. Il manager italiano trapiantato sulle rive della Senna e che il quotidiano Le Figaro descrive oggi come il "salvatore" di Renault, dice che "nessun altro costruttore può pretendere oggi di essere flessibile quanto Renault per affrontare ciò che accade". 🔗quotidiano.net

La Brigata Aosta celebra l'anniversario della sua costituzione | LE FOTO - Con un cerimoniale ricco di impegni militari, culturali e benefici è stata celebrata, a Messina, la ricorrenza del 335° anniversario della fondazione della Brigata Meccanizzata “Aosta”. Il programma ha avuto inizio al Palacultura “Antonello da Messina”, con un concerto di beneficenza tenuto... 🔗messinatoday.it

Andrea Cerioli racconta la sua trasformazione: dalla crisi di peso alla rinascita dopo la liposuzione - Andrea Cerioli, noto ex tronista di “Uomini e Donne”, ha recentemente attirato l’attenzione per la sua decisione di sottoporsi a una liposuzione, un intervento che ha generato polemiche sui social media. In un video su Instagram, Cerioli ha condiviso le motivazioni dietro questa scelta, rispondendo a chi lo accusava di agire per vanità. La sua storia rappresenta un percorso di cambiamento e sfide personali che ha toccato non solo il suo aspetto fisico, ma anche la sua salute. 🔗velvetgossip.it

Se ne parla anche su altri siti

Lizzo sfida i giudizi e celebra il suo viaggio di trasformazione: una nuova visione di sé. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lizzo irriconoscibile: come ha perso peso e vinto la battaglia contro l’ansia - Lizzo rivela come è dimagrita e il suo percorso di perdita di peso, gestione dell’ansia, trovando un equilibrio tra corpo e mente ... 🔗rumors.it

Lizzo, i segreti del suo dimagrimento: cosa mangia (e a cosa ha rinunciato) - Zero caffè, addio abbuffate e altri piccoli accorgimenti che, accompagnati alla gestione dell'ansia, stanno facendo la differenza ... 🔗iodonna.it

Lizzo come ha fatto a dimagrire? La cantante svela il segreto della sua perdita di peso - A questa teoria l'artista ha già risposto negando, ma stavolta ha aggiunto anche altri dettagli in merito alla sua dieta. Lizzo racconta la sua perdita di peso: cosa eliminato a colazione per ... 🔗tag24.it