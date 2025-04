LIVE Musetti-Tsitsipas ATP Madrid 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Dimitrov-Fearnley

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-SALISBURYSKUPSKI DALLE 12.00LA DIRETTA LIVE DI COBOLLIMusetti-MEKTICVENUS (5° MATCH DALLE 12.00)LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00)14:48 dopo due ore e 36 minuti la polacca Swiatek viene a capo di un intricato match piegando per 6-4 al terzo la russa Shnaider. Tra pochi minuti spazio alla prosecuzione di Dimitrov-Fearnley, con il britannico che servirà per restare nel match, poi toccherà a Musetti-Tsitsipas.13:45 Arriva la reazione della russa Shnaider, che si aggiudica per 7-6 un combattutissimo secondo set portando il match al parziale decisivo. Ci sarà dunque da attendere ulteriormente prima di assistere a Musetti-Tsitsipas, nel mezzo anche la prosecuzione di Dimitrov-Feranley.12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. 🔗 Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Dimitrov-Fearnley CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLIVAVASSORI-SALISBURYSKUPSKI DALLE 12.00LADI COBOLLI-MEKTICVENUS (5° MATCH DALLE 12.00)LADI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00)14:48due ore e 36 minuti la polacca Swiatek viene a capo di un intricato match piegando per 6-4 al terzo la russa Shnaider. Tra pochi minuti spazio alla prosecuzione di, con il britannico che servirà per restare nel match, poi toccherà a.13:45 Arriva la reazione della russa Shnaider, che si aggiudica per 7-6 un combattutissimo secondo set portando il match al parziale decisivo. Ci sarà dunque da attendere ulteriormente prima di assistere a, nel mezzo anche la prosecuzione di-Feranley.12:34 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. 🔗 Oasport.it

Su altri siti se ne discute

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

LIVE Cinà-Wong, ATP Madrid in DIRETTA: il giovane siciliano alla prova contro il giocatore di Hong Kong nel primo turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Chak-lam Wong, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Sfida tra wild-card nel primo turno del torneo madrileno: la giovane promessa del tennis italiano affronta il tennista asiatico, giocatore che sta provando a scalare la classifica per avvicinare la top 100. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli-Marozsan, ATP Madrid in DIRETTA: esordio complicato per il romano contro l’imprevedibile ungherese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita valida per il primo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Flavio COBOLLI e l’imprevedibile ungherese Fabian Marozsan, si gioca per un posto al secondo turno contro Holger Rune. Il romano ha vinto il primo torneo della carriera a Bucarest, e quel grande sforzo è stato pagato dall’ancora inesperto tennista azzurro. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

ATP Madrid, oggi Musetti-Tsitsipas e Berrettini-Draper: orari TV e dove vedere il programma in tv e streaming; LIVE Atp 1000 Madrid: torna l'elettricità. Tiafoe agli ottavi, sfiderà Arnaldi. Alle 15.30 Tsitsipas-Musetti; Madrid LIVE, Musetti-Tsitsipas: gli aggiornamenti in diretta; Musetti-Tsitsipas all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Atp 1000 Madrid: torna l'elettricità, si parte alle 12. Alle 14 Tsitsipas-Musetti - Dopo aver battuto l'argentino Etcheverry, ostacolo greco per l'azzurro per fare strada sulla terra rossa della capitale spagnola ... 🔗gazzetta.it

Madrid LIVE, Musetti-Tsitsipas: gli aggiornamenti in diretta - CLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA [supertennis.tv/News/Atp/musetti-tsitsipas-madrid-cronaca-diretta-risultato] A neanche ... 🔗sport.tiscali.it

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: cancellata la partita, il nuovo programma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO - Il match tra Musetti e Tsitsipas si giocherà martedì 29 aprile. Sarà il terzo dalle 11.00 sul ... 🔗oasport.it