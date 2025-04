LIVE Musetti-Tsitsipas 7-5 7-6 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | prova di maturità da top ten del toscano

17:45 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Tsitsipas. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.17:44 4 gli ACE dell'azzurro, che ha servito con il 76% di prime estraendone il 77% di punti. 1 ACE e 6 doppi falli del greco, che ha tenuto in campo soltanto il 57% di prime soffrendo sulla seconda dalla quale ha ricavato il 44% dei punti.17:43 Grazie a questa vittoria Musetti è virtualmente numero 9 del ranking ATP, ma la classifica è più che provvisoria Tommy Paul, Daniil Medvedev e Casper Ruud sono ancora in lizza nel torneo iberico.

16.02 Ricordiamo gli otto corridori che compongono il gruppo di testa: Gonzalo Oliveira (Maia/Earth Consulters), Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), Victor Cesar De Paula (Feirense-Beeceler), Carlos Salgueiro e Francisco Campos (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense), Noah Campos (GI Group Holding – Simoldes – UDO) Diogo Narciso (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car German) e German Nicolas Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé).

Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro live. Da valutare per Milano sicuramente le condizioni di Mirotic e Gillespie, soprattutto quest'ultimo preoccupa molto. Per Milano è una sconfitta pesante ma che non pregiudica il cammino per la qualificazione ai Playoff o Play-In. Saranno fondamentali le prossime tre trasferte con Stella Rossa, Paris e Real Madrid.

57-81 Il Fenerbahce non sbaglia mai. Baldwin con un super arresto e tiro. 57-79 Tripla di Biberovic. 57-76 Un solo libero di Causeur. FINISCE IL TERZO QUARTO! Una Milano frastornata dalle perdite di Mirotic e Gillespie (uscito in barella dopo anche un colpo alla testa). Il Fenerbahce è in pieno controllo a dieci minuti dalla fine. 56-76 Super penetrazione di McCollum.

