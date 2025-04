Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas 7-5 4-5, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set

40-40 Dritto incrociato sulla riga di. Parità.30-40 Palla break. Ennesimo doppio fallo del greco.30-30 Doppio fallo dell'ateniese.30-15 Se ne va il rovescio in uscita dal servizio di.30-0 Scappa via il rovescio del.15-0 Servizio, dritto e smash a rimbalzo vincente del greco.5-5 Game. Con un ACE al centrotiene comodamente la battuta.40-0 Prima vincente del toscano.30-0 Servizio, drop, lob e stop volley. Perfetto Lorenzo.15-0 In corridoio il dritto dell'ellenico.5-4 Game. Prima vincente del greco, che si salva da 0-40.