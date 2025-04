LIVE – Inzaghi e Lautaro Martinez in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter

Inzaghi e Lautaro Martinez risponderanno alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Le dichiarazioni dell'allenatore e del giocatore verranno seguite in tempo reale da Inter-News.it.

LIVE – Inzaghi E Lautaro Martinez IN conferenza stampa alla vigilia DI Barcellona-Inter

PREMI F5 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA

19:10 Ancora qualche minuto all'inizio della conferenza stampa. Parlerà prima Lautaro Martinez

