LIVE Giro di Romandia 2025 Prologo in DIRETTA | tappa e maglia per Samuel Watson della Ineos Grenadiers

DIRETTA LIVE17:48 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale del Prologo del Giro di Romandia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata.17:46 Nella Top 10 dell’ordine d’arrivo odierno figurano i corridori di otto nazionalità diverse.17:45 Alberto Bettiol, in diciassettesima posizione, è il primo italiano. Il corridore della XDS Astana Team ha un distacco di otto secondi dalla testa della corsa.17:44 La Top 10 dell’ordine d’arrivo1 Watson Samuel 4.33,3 4.33,30 45.62 OLIVEIRA Ivo 0.00,3 4.33,58 45.63 ROMEO Iván 0.03,0 4.36,31 45.14 BISSEGGER Stefan 0.03,0 4.36,33 45.15 ZIJLAARD Maikel 0.03,3 4.36,57 45.16 KÜNG Stefan 0.03,7 4.37,01 45. 🔗 Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: tappa e maglia per Samuel Watson della Ineos Grenadiers CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:48 Finisce qui latestuale deldeldi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata.17:46 Nella Top 10 dell’ordine d’arrivo odierno figurano i corridori di otto nazionalità diverse.17:45 Alberto Bettiol, in diciassettesima posizione, è il primo italiano. Il corridoreXDS Astana Team ha un distacco di otto secondi dalla testacorsa.17:44 La Top 10 dell’ordine d’arrivo14.33,3 4.33,30 45.62 OIRA Ivo 0.00,3 4.33,58 45.63 ROMEO Iván 0.03,0 4.36,31 45.14 BISSEGGER Stefan 0.03,0 4.36,33 45.15 ZIJLAARD Maikel 0.03,3 4.36,57 45.16 KÜNG Stefan 0.03,7 4.37,01 45. 🔗 Oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: miglior tempo per Samuel Watson - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:25 L'ultimo a partire sarà Victor Langellotti della Ineos Grenadiers. 17:22 Il francese Thibault Guernalec della Arkéa – B&B Hotels conclude in 4.37,17. Settima posizione per lui. 17:21 Benoît Cosnefroy della Decathlon AG2R La Mondiale Team chiude diciottesimo con 4.42,13. 17:18 Miglior tempo per l'inglese Samule Watson della Ineos Grenadiers con 4.

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: miglior tempo per Ivo Oliveira, quinto Remco Evenepoel - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:14 Il corridore belga torna in bici e riparte concludendo con un distacco di oltre un minuto e mezzo. 17:13 Caduta per il belga Julien Vermote della Team Vis.ma | Lease a Bike 17:10 Parte Johan Price-Pejtersen della Alpecin – Deceuninck. 17:06 Mancano meno di 30 corridori alla fine della prova. 17:04 Stefan Kung della Groupama – FDJ chiude quinto con 4.

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: miglior tempo per Ivo Oliveira, attesa per Remco Evenepoel - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:22 Dodicesimo tempo per Alberto Bettiol della XDS Astana Team con il crono di 4.41,27. 16:20Stefan Bisseger della Decathlon AG2R La Mondiale Team si piazza terzo con il tempo di 4.36,33. 16:18 Andrea Vendrame della Decathlon AG2R La Mondiale Team non prenderà il via. 16:16 Miglior tempo del portoghese Ivo Oliveira della UAE Team Emirates-XRG con 4.33,58 .

