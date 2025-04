LIVE Giro di Romandia 2025 Prologo in DIRETTA | si parte con una prova contro il tempo

DIRETTA LIVEAmici e Amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Prologo del Giro di Romandia, storica corsa a tappe giunta alla sua settantottesima edizione in partenza oggi, martedì 29 aprile, fino a domenica 4 maggio. La frazione odierna sarà contrassegnata appunto da un “Prologo” di apertura e avrà il compito di assegnare la prima maglia di leader della generale.Il percorso prevede 3.400 metri con partenza ed arrivo a Saint-Imier (Svizzera). Si comincia in pianura, successivamente i corridori dovranno affrontare un tratto con leggero disLIVEllo, per poi passare in rassegna una sezione in discesa fino al traguardo. Il vero ostacolo è tuttavia rappresentato dalle curve, numerose ed insidiose.Lennert Vam Eetvelt (Lotto) avrà il compito di aprire le danze, mentre Victor Langelotti (Ineos Grenadiers) sarà l’ultimo corridore ad affrontare il tracciato. Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: si parte con una prova contro il tempo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici e Amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti alladeldeldi, storica corsa a tappe giunta alla sua settantottesima edizione innza oggi, martedì 29 aprile, fino a domenica 4 maggio. La frazione odierna sarà contrassegnata appunto da un “” di apertura e avrà il compito di assegnare la prima maglia di leader della generale.Il percorso prevede 3.400 metri connza ed arrivo a Saint-Imier (Svizzera). Si comincia in pianura, successivamente i corridori dovranno affrontare un tratto con leggero disllo, per poi passare in rassegna una sezione in discesa fino al traguardo. Il vero ostacolo è tuttavia rappresentato dalle curve, numerose ed insidiose.Lennert Vam Eetvelt (Lotto) avrà il compito di aprire le danze, mentre Victor Langelotti (Ineos Grenadiers) sarà l’ultimo corridore ad affrontare il tracciato.

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Almeida si prende vittoria e maglia di leader - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. 17.24: Joao Almeida si prende tutto. Tappa e maglia per il portoghese, che ha ora 30 secondi di vantaggio su Schachmann e 38 su Lipowitz. Quarto Van Wilder a 49 secondi e quinto Skjelmose a 50. Il primo degli italiani è proprio Simone Velasco con 2 minuti e 18 secondi di ritardo. 17.22: Almeida si è imposto con 28 secondi di vantaggio su Del Toro e Schachmann. 🔗oasport.it

LIVE Trofeo Laigueglia 2025 in DIRETTA: i 5 battistrada affrontano il primo giro del circuito finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Secondo passaggio su Colla Micheri. 15:00 Il distacco del gruppo, guidato dalla UAE, è inferiore al minuto. 14:58 Gli attaccanti affrontano ora il Capo Mele (2 chilometri ad una pendenza media del 3,4%) 14:56 Mattia Bais, Alex Tolio, Kevin Colleoni e Matteo Badilatti hanno raggiunto il norvegese in testa alla corsa. 14:55 La fuga ed il gruppo principale stanno affrontando la discesa. 🔗oasport.it

LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA: si forma immediatamente la fuga di giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.00 13:52 35 km invece ci separano dal primo settore di pavè, ovvero quello di Doorn (1.6 km). 13:49 150 km all’arrivo e vantaggio delle fuggitive che sale fino a toccare un minuto e 40 secondi. 13:46 Arrivano altri due ritiri dopo le cadute iniziali. Alzano bandiera bianca la canadese Simone Boilard (Uno X – Mobility) e l’italiana Martina Alzini (Cofidis Women Team). 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Comincia dal Romandia la rincorsa al Tour per Remco Evenepoel, a sfidarlo Almeida e Rodríguez; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (28 Aprile – 4 Maggio); Giro di Romandia 2025: data, percorso, altimetria, elenco iscritti; Giro delle Fiandre 2025: dove vederlo in diretta tv e in streaming. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dove vedere il Giro di Romandia 2025 in tv: programma, orari, streaming - Parte martedì 29 aprile il Giro di Romandia 2025. La corsa che ogni anno si disputa nella Svizzera romanda presenta sei variegate tappe che termineranno ... 🔗oasport.it

Giro di Romandia 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Almeida candidato al successo finale - Rappresenta uno degli appuntamenti immancabili nel calendario delle corse a tappe. Gli appassionati sono pronti a mettersi in poltrona per gustarsi le ... 🔗oasport.it

Pronostici Giro di Romandia 2025 - Pronostici Giro di Romandia 2025. Analisi, quote, percorso, guida tv, favoriti e i nostri consigli per il mini giro di Ciclismo dal 29 aprile. 🔗betitaliaweb.it