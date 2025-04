LIVE Giro di Romandia 2025 Prologo in DIRETTA | miglior tempo per Ivo Oliveira attesa per Remco Evenepoel

DIRETTA LIVE16:22 Dodicesimo tempo per Alberto Bettiol della XDS Astana Team con il crono di 4.41,27.16:20Stefan Bisseger della Decathlon AG2R La Mondiale Team si piazza terzo con il tempo di 4.36,33.16:18 Andrea Vendrame della Decathlon AG2R La Mondiale Team non prenderà il via.16:16 miglior tempo del portoghese Ivo OLIVEira della UAE Team Emirates-XRG con 4.33,58 .16:12 Matthew Brennan taglia il traguardo in 4.40,65, ottavo tempo.16:10 Juan Pedro Lopez della Lidl-Trek fissa il quarantunesimo tempo con 4.56,35.16:09Nelson OLIVEira della Movistar Team arriva al traguardo con un distacco vicino ai venti secondi.16:07 Parte Matthew Brennan della Team Visma Lease a Bike.16:07 Lenny Martinez segna l’ottavo tempo con 4.41,17 .16:06 Buchman chiude con 22” secondi di ritardo. 🔗 Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: miglior tempo per Ivo Oliveira, attesa per Remco Evenepoel CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:22 Dodicesimoper Alberto Bettiol della XDS Astana Team con il crono di 4.41,27.16:20Stefan Bisseger della Decathlon AG2R La Mondiale Team si piazza terzo con ildi 4.36,33.16:18 Andrea Vendrame della Decathlon AG2R La Mondiale Team non prenderà il via.16:16del portoghese Ivo Oira della UAE Team Emirates-XRG con 4.33,58 .16:12 Matthew Brennan taglia il traguardo in 4.40,65, ottavo.16:10 Juan Pedro Lopez della Lidl-Trek fissa il quarantunesimocon 4.56,35.16:09Nelson Oira della Movistar Team arriva al traguardo con un distacco vicino ai venti secondi.16:07 Parte Matthew Brennan della Team Visma Lease a Bike.16:07 Lenny Martinez segna l’ottavocon 4.41,17 .16:06 Buchman chiude con 22” secondi di ritardo. 🔗 Oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: Ivàn Romeo svetta il queste prime battute, attesa per Remco Evenepoel - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Resiste ancora il corridore della Movistar Ivàn Romeo, per ora in testa alla classifica provvisoria. 15.46 Bene Pavel Bittner (Team Picnic PostNL), adesso quarto con tre secondi di scarto. 15.45 Resiste al momento Romeo. Alle 16:50 sarà il turno di Remco Evenepoel. 15.42 La top 10 al momento 1 ROMEO Iván 4.36,31 4.36,31 45.1 2 ZIJLAARD Maikel 0. 🔗oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: inizia la prova contro il tempo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Van Eetvelt (Lotto), termina la prova in 4:45.79, segue Callum Scotson (Decathlon AG2R La Mondiale Team, +0’01) 15.19 Intanto continuano a partire i corridor. Il prossimo italiano sarà Nicolò Buratti (Bahrain – Victorious). 15.18 Termina la prova di Lennert Van Eetvelt (Lotto), anche se ancora non è arrivato il rilevamento. 15.17 Adesso è il momento per Gazzoli, pronto a partire. 🔗oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: si parte con una prova contro il tempo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici e Amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del prologo del Giro di Romandia, storica corsa a tappe giunta alla sua settantottesima edizione in partenza oggi, martedì 29 aprile, fino a domenica 4 maggio. La frazione odierna sarà contrassegnata appunto da un “prologo” di apertura e avrà il compito di assegnare la prima maglia di leader della generale. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Dove seguire il Giro di Romandia 2025 in TV e Streaming? Diretta solo su Eurosport e Discovery+; DIRETTA Giro di Romandia 2025 LIVE, Prologo; Comincia dal Romandia la rincorsa al Tour per Remco Evenepoel, a sfidarlo Almeida e Rodríguez; Giro di Romandia 2025: data, percorso, altimetria, elenco iscritti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

DIRETTA Giro di Romandia 2025 LIVE, Prologo - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Prologo del Giro di Romandia 2025. La breve corsa a tappe elvetica si apre, come da tr ... 🔗msn.com

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: si parte con una prova contro il tempo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici e Amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del prologo del Giro di Romandia, storica ... 🔗oasport.it

Dove seguire il Giro di Romandia 2025 in TV e Streaming? Diretta solo su Eurosport e Discovery+ - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com