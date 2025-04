LIVE Cobolli Musetti-Mektic Venus ATP Madrid 2025 in DIRETTA | nuova impresa del n 9 del mondo virtuale tra quanto gioca il doppio

DIRETTA LIVE17:47 Musetti b. Tsitsipas 75, 7-6(3) ed accede agli ottavi di domani dove sfiderà Alex De Minaur: di nuovo! Tra circa 100? tornerà in campo per il match di doppio con Flavio Cobolli. Attendiamo di avere l’orario preciso da ATP!16:43 Lorenzo Musetti ha appena vinto il primo set su Stefanos Tsitsipas per 7-5 sul campo Manolo Santana. Ricordiamo che, a seconda della durata del match, dipenderà a che ora potranno giocare il loro match di doppio Cobolli e il toscano. La ‘suitable rest‘ imposta dall’ATP per il doppio impegno è infatti DIRETTAmente proporzionale alla durata del primo match in questione.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di doppio maschile del Masters 1000 di Madrid (SPA) che vede coinvolti gli azzurri Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti opposti al croato Nikola Mektic e al neozelandese Michael Venus. 🔗 Oasport.it - LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: nuova impresa del n.9 del mondo virtuale, tra quanto gioca il doppio CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:47b. Tsitsipas 75, 7-6(3) ed accede agli ottavi di domani dove sfiderà Alex De Minaur: di nuovo! Tra circa 100? tornerà in campo per il match dicon Flavio. Attendiamo di avere l’orario preciso da ATP!16:43 Lorenzoha appena vinto il primo set su Stefanos Tsitsipas per 7-5 sul campo Manolo Santana. Ricordiamo che, a seconda della durata del match, dipenderà a che ora potrannore il loro match die il toscano. La ‘suitable rest‘ imposta dall’ATP per ilimpegno è infattimente proporzionale alla durata del primo match in questione.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’incontro dimaschile del Masters 1000 di(SPA) che vede coinvolti gli azzurri Flavioe Lorenzoopposti al croato Nikolae al neozelandese Michael. 🔗 Oasport.it

LIVE Cobolli-Lajovic 6-4, 4-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro passa avanti di un break nel 5° game del 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Palla comoda chiusa con un dritto ad uscire. 15-30 Molto profondo l’attacco dell’azzurro. 15-15 Ace! 0-15 Totalmente fuori giri il dritto. In battuta Dusan Lajovic. 4-2 Cobolli conferma il break con un Ace, il n.2 nel match. 40-15 Servizio e dritto in avanzamento. 30-15 Esagerato in questa occasione Cobolli. L’angolo stretto per l’inside out era veramente impossibile. 🔗oasport.it

