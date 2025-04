LIVE Cobolli Musetti-Mektic Venus ATP Madrid 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

DIRETTA LIVEMichael Venus (NZL), un big server, aprirà il match in battuta!giocatori in campo!19:28 Zverev OUT! Tra pochissimo in campo i due azzurri!19:22 Intanto Francisco Cerundolo si trova a due game dall’estromettere Alexander Zverev.19:19 Cliccando QUI potrete rivivere l’impresa di Lorenzo Musetti contro il greco, raccontata da Ciro Salvini.19:18 Abbiamo ancora tutti negli occhi la meravigliosa vittoria contro Tsitsipas, la seconda nel mese di aprile, che l’azzurro deve tornare in campo. Quanto questo possa giovare in vista dell’ottavo di finale, che si preannuncia durissimo contro Alex De Minaur, solo il tempo ce lo dirà. Ricordiamo che Musetti è virtualmente numero 9 del mondo e vincendo domani sarebbe pressoché sicuro di essere in top 10 la prossima settimana. 🔗 Oasport.it - LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMichael(NZL), un big server, aprirà il match in battuta!in!19:28 Zverev OUT! Tra pochissimo ini due azzurri!19:22 Intanto Francisco Cerundolo si trova a due game dall’estromettere Alexander Zverev.19:19 Cliccando QUI potrete rivivere l’impresa di Lorenzocontro il greco, raccontata da Ciro Salvini.19:18 Abbiamo ancora tutti negli occhi la meravigliosa vittoria contro Tsitsipas, la seconda nel mese di aprile, che l’azzurro deve tornare in. Quanto questo possa giovare in vista dell’ottavo di finale, che si preannuncia durissimo contro Alex De Minaur, solo il tempo ce lo dirà. Ricordiamo cheè virtualmente numero 9 del mondo e vincendo domani sarebbe pressoché sicuro di essere in top 10 la prossima settimana. 🔗 Oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: il 'Mago' di nuovo in campo tra pochi minuti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:11 Di fronte la coppia di specialisti croato neozelandese composta da Mektic e Venus. 19:10 Tra circa 20? tornerà in campo il mago Lorenzo Musetti che a fianco di Flavio Cobolli proverà a issarsi in quarti di finale in doppio! 18:35 ATP riferisce che il doppio tra Cobolli e MUSETTI e Mektic/Venus si giocherà alle ore 19.30! 17:47 MUSETTI b. Tsitsipas 75, 7-6(3) ed accede agli ottavi di domani dove sfiderà Alex De Minaur: di nuovo! Tra circa 100? tornerà in campo per il match di doppio con Flavio Cobolli.

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: ecco l'orario d'inizio della partita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:35 ATP riferisce che il doppio tra Cobolli e MUSETTI e Mektic/Venus si giocherà alle ore 19.30! 17:47 MUSETTI b. Tsitsipas 75, 7-6(3) ed accede agli ottavi di domani dove sfiderà Alex De Minaur: di nuovo! Tra circa 100? tornerà in campo per il match di doppio con Flavio Cobolli. Attendiamo di avere l'orario preciso da ATP! 16:43 Lorenzo Musetti ha appena vinto il primo set su Stefanos Tsitsipas per 7-5 sul campo Manolo Santana.

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: nuova impresa del n.9 del mondo virtuale, tra quanto gioca il doppio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 MUSETTI b. Tsitsipas 75, 7-6(3) ed accede agli ottavi di domani dove sfiderà Alex De Minaur: di nuovo! Tra circa 100? tornerà in campo per il match di doppio con Flavio Cobolli. Attendiamo di avere l'orario preciso da ATP! 16:43 Lorenzo Musetti ha appena vinto il primo set su Stefanos Tsitsipas per 7-5 sul campo Manolo Santana. Ricordiamo che, a seconda della durata del match, dipenderà a che ora potranno giocare il loro match di doppio Cobolli e il toscano.

