LIVE Cobolli Musetti-Mektic Venus ATP Madrid 2025 in DIRETTA | azzurri per stupire in doppio contro due specialisti

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di doppio maschile del Masters 1000 di Madrid (SPA) che vede coinvolti gli azzurri Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti opposti al croato Nikola Mektic e al neozelandese Michael Venus.Gli azzurri a sorpresa hanno fatto loro il match d’esordio nel mille madrileno contro gli specialisti francesi e ottimi sulla terra battuta Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Un’affermazione a dir poco inaspettata quella della coppia tosco-laziale, che gioca insieme a Madrid per mettere minuti nella gambe in vista degli appuntamenti clou della stagione su argilla: Roma e Roland Garros.Oggi c’è un’altra coppia di specialisti della nobile arte del doppio. Mektic e Venus sono infatti due giocatori che si dilettano solo a questa specialità, contrariamente agli azzurri che giocano solamente il singolare nella maggior parte dei tornei. 🔗 Oasport.it - LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: azzurri per stupire in doppio contro due specialisti CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’indimaschile del Masters 1000 di(SPA) che vede coinvolti gliFlavioe Lorenzoopposti al croato Nikolae al neozelandese Michael.Glia sorpresa hanno fatto loro il match d’esordio nel mille madrilenoglifrancesi e ottimi sulla terra battuta Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Un’affermazione a dir poco inaspettata quella della coppia tosco-laziale, che gioca insieme aper mettere minuti nella gambe in vista degli appuntamenti clou della stagione su argilla: Roma e Roland Garros.Oggi c’è un’altra coppia didella nobile arte delsono infatti due giocatori che si dilettano solo a questa specialità, contrariamente agliche giocano solamente il singolare nella maggior parte dei tornei. 🔗 Oasport.it

