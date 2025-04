LIVE Cobolli Musetti-Mektic Venus 3-6 6-7 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | azzurri vicini ma sconfitti

DIRETTA LIVESi chiude qui la DIRETTA LIVE e il torneo di Cobolli/Musetti insieme, domani il giocatore toscano sfiderà nuovamente Alex De Minaur, per regalarsi un altro grande quarto di finale in un Masters 1000. Un saluto sportivo!20:58 Nel primo set un break ha fatto la differenza. Peccato non essere riusciti a sfruttare la chance sul 5-3 di rientrare nel parziale d'apertura, ma nel secondo il break era arrivato presto: è stato però subito restituito e da lì si è giunti al tie-break.20:57 Eliminati gli azzurri che avevano vinto la prima partita assieme nel circuito al 1° turno e che oggi se la sono giocata contro una coppia molto rodata. Un'avventura senz'altro positiva per i due che adesso si separeranno: Musetti resterà a Madrid mentre Cobolli andrà a Roma a preparare gli Internazionali.

