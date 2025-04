LIVE Bolelli Vavassori-Salisbury Skupski 2-6 4-3 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | non si gioca in risposta nel 2 set

DIRETTA LIVE30-15 Bella risposta bassa di rovescio di Bolelli!30-0 Servizio Salisbury, smash Skupski.15-0 Rimane in campo per caso la risposta di Bolelli, che mette in rete un pesante rovescio.4-3 Gli azzurri sono ancora avanti nel 2° set.40-15 Errore di volo Bolelli, ecco il primo punto anche per loro.40-0 Servizio e gran smash a rimbalzo del piemontese.30-0 Prima vincente in kick!15-0 Prima vincente anche di Vavassori!3-3 Un solo punto vinto in risposta da entrambe le coppie nel 2° set40-0 Prima vincente.30-0 Comodo tocco di volo di Salisbury.15-0 Vola via la risposta di Bolelli. La prima di Skupski era solida comunque.3-2 Ancora a zero gli azzurri!40-0 Servizio esterno a segno Bolelli!30-0 Prima vincente Bolelli!15-0 Non rimane in campo la risposta in chop Salisbury. 🔗 Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski 2-6, 4-3, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: non si gioca in risposta nel 2° set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Bellabassa di rovescio di!30-0 Servizio, smash.15-0 Rimane in campo per caso ladi, che mette in rete un pesante rovescio.4-3 Gli azzurri sono ancora avanti nel 2° set.40-15 Errore di volo, ecco il primo punto anche per loro.40-0 Servizio e gran smash a rimbalzo del piemontese.30-0 Prima vincente in kick!15-0 Prima vincente anche di!3-3 Un solo punto vinto inda entrambe le coppie nel 2° set40-0 Prima vincente.30-0 Comodo tocco di volo di.15-0 Vola via ladi. La prima diera solida comunque.3-2 Ancora a zero gli azzurri!40-0 Servizio esterno a segno!30-0 Prima vincente!15-0 Non rimane in campo lain chop. 🔗 Oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: in corso l'incontro precedente - 11.52 Matteo Arnaldi ha vinto il primo set 6-3 contro Damir Dzumhur. Al termine di questo match inizierà l'incontro tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski. 11.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid tra Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI e i britannici Salisbury/Skupski, ci si giocano gli ottavi del tabellone di doppio maschile.

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: sfida dura con gli specialisti britannici - Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid tra Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI e i britannici Salisbury/Skupski, ci si giocano gli ottavi del tabellone di doppio maschile. La coppia italiana è testa di serie n.4 del tabellone madrileno, attenderebbero in ottavi di finale la coppia vincitrice della sfida tra Harrison/King e Ebden/Peers.

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: azzurri in campo a breve - 11:45 Partita complicata quella della coppia testa di serie numero 4 a Madrid, che però ha la chance di sopravanzare, con almeno una semifinale, la coppia britannica formata da Cash e Glasspool: finalisti di Montecarlo già aliminati. 11:38 E allora, carissimi amici di OA Sport, pare che finalmente si possa tornare a giocare a Madrid! Tra circa 20? in campo la prima coppia azzurra oggi impegnata in doppio, Bolelli/Vavassori!

