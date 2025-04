LIVE Berrettini-Draper 6-7 rit ATP Madrid 2025 in DIRETTA | l’azzurro gioca un ottimo primo set poi si ritira pensando a Roma

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-SALISBURYSKUPSKI DALLE 12.00LA DIRETTA LIVE DI COBOLLIMUSETTI-MEKTICVENUS (5° MATCH DALLE 12.00)LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TSITSIPAS (3° MATCH DALLE 12.00)16.46 Speriamo che sia soltanto precauzione, e che la presenza di Matteo a Roma non venga messa in discussione.16.40 Per vincere il match, Matteo avrebbe dovuto giocare altri due set, e in virtù del suo problema agli addominali, ha voluto terminare in anticipo la sua avventura al torneo di Madrid.16.37 SI ritira MATTEO Berrettini! Il primo parziale conquistato da Jack Draper sentenzia la fine del match, con l'italiano che preferisce preservarsi in vista dei prossimi tornei.6-7 SI CHIUDE IL primo SET, LO VINCE JACK Draper AL TIE-BREAK! Ultimo punto conquistato grazie al dritto incrociato vincente.

LIVE Italia-Ungheria 67-71, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: gli azzurri escono sconfitti a Reggio Calabria! 17 punti di Akele e 14 di Spagnolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:23 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:20 TOP SCORER: Italia: Akele 17, Spagnolo 14, Bortolani 13 / Ungheria: Perl 20, Vojvoda 16, Keller 12 Finisce qui: l’Ungheria batte l’Italia per 67-71 al PalaCalafiore di Reggio Calabria! 67-71 Un libero segnato da Vojvoda. 🔗oasport.it

LIVE Turchia-Italia 67-80, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: la linea giovane azzurra corsara a Istanbul! - LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per questa DIRETTA LIVE è tutto. Una buona serata a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento con la programmazione sportiva! L’Italia tornerà in campo domenica per la sfida all’Ungheria alle 20:30 a Reggio Calabria, in quel del PalaCalafiore. Magiari che oggi hanno nettamente battuto l’Islanda a Szombathely, anche più dell’87-78 finale. TOP SCORER – TURCHIA: Osman 16; ITALIA: Bortolani 16 FINISCE QUI! L’ITALIA BATTE DI NUOVO LA TURCHIA, ESPUGNA ISTANBUL E VINCE IL GIRONE B! 67-80 1/2 Rossato. 🔗oasport.it

LIVE Paris-Olimpia Milano 76-67, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Causeur sugli scudi, i parigini rimangono a +9 dopo 30? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-69 Tyson Ward da due per il +12 Paris. Mikael Jantunen rientra negli spogliatoi dopo una botta a seguito di un contatto. 79-69 Herrera brucia la retina da tre! 13 punti per lui, +10 Paris. 76-69 NICO MANNION DA DUE! CARUSO CANCELLA WARD! Inizia la frazione decisiva a Parigi! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? Paris ancora avanti 76-67 sull’Olimpia Milano! 76-67 TJ Shorts col fallo! Che giocata dell’americano, ma sbaglia il libero. 🔗oasport.it