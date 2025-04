LIVE Berrettini-Draper 5-6 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | Matteo serve per portare il set al tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00
LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00)
LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TSITSIPAS (3° MATCH DALLE 12.00)

15-15 Servizio e dritto vincente.
0-15 Servizio con cui si apre il campo, dritto però largo di poco.

Berrettini serve per portare il primo parziale al tie-break.

5-6 Game Draper. Larga la risposta dell'azzurro dopo una buona prima centrale dell'inglese.
40-15 Non contiene il dritto di Berrettini Draper.
40-0 Lungo il tentativo di vincente di Matteo.
30-0 Ancora prima vincente.
15-0 Servizio vincente.

5-5 Dritto vincente! Due set point annullati! Game Berrettini.
A-40 Dritto che fa male a Draper, palla game per l'azzurro.
40-40 Si torna in parità! Palla corta vincente da fondocampo, difficoltà elevata.

