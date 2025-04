Live at Pompeii venerdì 2 maggio incontro da Symphony sui Pink Floyd

venerdì 2 maggio, alle 18 da Symphony Record Shop, evento dedicato al concerto "Live at Pompeii" dei Pink Floyd. Ospite speciale l'esperto Marco Lenzi, che guiderà i partecipanti in un viaggio musicale raccontandoci curiosità e aneddoti su questa performance unica, girata senza pubblico tra le. 🔗 Livornotoday.it - "Live at Pompeii", venerdì 2 maggio incontro da Symphony sui Pink Floyd , alle 18 daRecord Shop, evento dedicato al concerto "at" dei. Ospite speciale l'esperto Marco Lenzi, che guiderà i partecipanti in un viaggio musicale raccontandoci curiosità e aneddoti su questa performance unica, girata senza pubblico tra le. 🔗 Livornotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ascolti tv venerdì 14 marzo: The Voice Senior, Le onde del passato, Propaganda Live - Ascolti tv venerdì 14 marzo 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 14 marzo 2025? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Senior. Su Rai 2 4 metà. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Le onde del passato. Su Italia 1 Chief of Station – Verità a tutti i costi. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 14 marzo 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗tpi.it

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 marzo 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 21 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗tpi.it

Ascolti tv venerdì 7 marzo: The voice senior, Le onde del passato, Propaganda Live - Ascolti tv venerdì 7 marzo 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 7 marzo 2025? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Senior. Su Rai 2 Una boccata d’aria. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Le onde del passato. Su Italia 1 La legge dei più forti. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 7 marzo 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗tpi.it

Cosa riportano altre fonti

Pink Floyd a Pompeii - MCMLXXII; PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII: in uscita film concerto al Cinema e album nei negozi; Il ritorno di “Pink Floyd – Live at Pompeii”: un'esperienza unica al Nuovo; Weekend a Milano: dal 25 al 27 aprile. 🔗Approfondimenti da altre fonti