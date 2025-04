Little Kitty Big City annunciato per PS5 e PS4

Double Dagger Studio ha ufficialmente annunciato che Little Kitty, Big City, il suo colorato gioco d'avventura open world, sbarcherà anche su PlayStation 5 e PlayStation 4 il 9 maggio 2025. Il titolo, già disponibile su Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam e Microsoft Store), si prepara così a conquistare anche i fan Sony con la sua irresistibile atmosfera.Un'avventura tenera e spensierataIn Little Kitty, Big City, i giocatori vestiranno i panni di un piccolo gattino che, smarrito nella frenesia di una grande metropoli, dovrà ritrovare la strada di casa. Lungo il percorso, non mancheranno incontri con animali parlanti, missioni buffe e momenti di puro caos felino.Non sarà necessario essere un eroe perfetto: anzi, il gioco premia la curiosità e la voglia di divertirsi.

Little Kitty, Big City presto sarà disponibile anche su PS4 e PS5. Gli sviluppatori di Double Dagger hanno svelato la data di uscita delle versioni PlayStation.

