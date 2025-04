Litigano in casa Spunta la droga

Ilrestodelcarlino.it - Litigano in casa. Spunta la droga Leggi su Ilrestodelcarlino.it Denunciata una coppia di fidanzati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati scoperti perchè le urla di un loro litigio, nei pressi di via Vallemiano, sono state segnalate da alcuni passanti che, preoccupati dellle sorti della ragazza, hanno chiamato il 112. La volante giunta all’appartamento nel quale conviveva la coppia, lei italiana di circa 25 anni, lui di origine cubana di 22 anni. Entrambi hanno riferito agli agenti che la lite era nata per motivi legati alla convivenza, aggiungendo che spesso litigavano per motivi di gelosia. Ma all’interno dell’abitazione i poliziotti hanno subito sentito un forte odore di sostanza stupefacente, e hanno quindi avviato un controllo più approfondito. I due a quel punto hanno consegnato spontaneamente quasi 200 grammi di hashish già suddiviso in dosi pronto per essere consumato e riferivano di essere abituali consumatori di hashish.

