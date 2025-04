Litiga con il coinquilino e lo colpisce con un' ascia Arrestato per tentato omicidio

Litiga con il coinquilino e lo colpisce con un'ascia. Arrestato per tentato omicidio - Ha aggredito a colpi d'ascia il coinquilino, colpendolo alla testa e al braccio. Poco dopo, però, è stato arrestato dai carabinieri di Taranto, con la contestazione di ...

Colpisce più volte il coinquilino con l'ascia: «La nascondevo nell'armadio, litigavamo sempre» - Al termine di un diverbio ha ferito con un'ascia un coinquilino, procurandogli lesioni alla testa e a un braccio. Per questo un 27enne di Taranto è stato sottoposto a fermo ... 🔗leggo.it

