L’Isola dei Famosi tra i naufraghi anche Mario Adinolfi?

L'Isola dei Famosi che vedrà l'esordio alla conduzione di Veronica Gentili. In attesa di conoscere i nomi ufficiali dei naufraghi che voleranno in Honduras, Davidemaggio.it ha pubblicato una nuova anticipazione: fra i concorrenti ci sarà Mario Adinolfi, il giornalista, fondatore del Popolo della famiglia e dei Family day oltre che ex deputato del Partito democratico. Per lui si tratterebbe di un vero e proprio debutto nei reality show. Intanto l'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato i primi 12 in partenza per il Sud America: nel dettaglio, si tratta di Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Omar Fantini, Mirko Frezza, Camila Giorgi, Patrizia Rossetti, Paolo Vallesi e Nunzio Stancampiano.

Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi? Gli ultimi rumors sul cast - Roma, 29 aprile 2025 – Tutto pronto o quasi per l’edizione 2025 de ‘L’Isola dei famosi’, il reality show di Canale 5 che ripartirà ufficialmente il 7 maggio e che, per la prima volta, sarà condotto dalla ‘iena’ Veronica Gentili. In Honduras, insieme agli altri vip potrebbe esserci anche una sorpresa: Mario Adinolfi, ex deputato e fondatore del ‘Popolo della Famiglia’. Adinolfi volerà davvero sull’Isola? Secondo alcune indiscrezioni Mario Adinolfi parteciperà come concorrente alla 19esima edizione del reality show che sarà ambientata, come nelle stagioni precedenti, nell'arcipelago di Cayos ... 🔗quotidiano.net

Mario Adinolfi all'Isola dei famosi 2025? L'indiscrezione che scuote i social - L'Isola dei Famosi torna il 7 maggio con Veronica Gentili alla conduzione. Tra le anticipazioni sui concorrenti, l'ultimo rumor riguarda il noto e controverso personaggio politico. Il prossimo 7 maggio prende il via la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il terzo reality consecutivo che Mediaset manda in onda in questa stagione, dopo Il Grande Fratello e The Couple. La conduzione è affidata a Veronica Gentili e, tra i concorrenti, potrebbe esserci anche Mario Adinolfi, come anticipato da "Hit", uno pseudonimo già noto e apprezzato su TV Blog. 🔗movieplayer.it

“Me l’hai rubata”. Isola dei famosi 2025, è già lite cho tra due naufraghi prima della partenza - È iniziato il conto alla rovescia per l’Isola dei Famosi 2025, che la nuova edizione del reality show si preannuncia piena di sorprese. Dalla conduzione completamente rinnovata, affidata a Veronica Gentili, alla presenza di Simona Ventura in studio in veste di opinionista d’eccezione. E ci sarà anche un nuovo inviato sul campo, Pierpaolo Petrelli. Tutto lascia presagire un’edizione ricca di colpi di scena. 🔗caffeinamagazine.it

Mario Adinolfi all’Isola dei famosi, ecco chi sarà nel cast - Secondo l'esperto di gossip Davide Maggio, nel cast della nuova edizione dell'Isola dei famosi c'è anche Mario Adinolfi. Il programma parte su Canale 5 fra una settimana ... 🔗dire.it

L’Isola dei Famosi 2025, ecco i concorrenti: nel cast anche Mario Adinolfi (è già polemica) e Lorenzo Tano - Mercoledì 7 maggio partirà la nuova edizione de "L'Isola dei Famosi": svelato il cast ufficiale. Prime polemiche per la partecipazione di Mario Adinolfi. 🔗libero.it

Isola dei Famosi, tra i naufraghi Mario Adinolfi. Spunta l'ipotesi Dino Giarrusso - Due nomi noti tra politica e giornalismo potrebbero sbarcare sull'Isola dei Famosi. Parliamo di Mario Adinolfi e Dino Giarrusso. 🔗iltempo.it