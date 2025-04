L’Isola dei Famosi il cast quasi al completo tra nomi shock e grandi ritorni | ecco chi sono i vip

L'Isola dei Famosi scalda i motori e si prepara a una delle edizioni più sorprendenti e movimentate di sempre. Con il debutto fissato per maggio 2025, il reality di Canale 5 torna con una formula rivisitata, un cast ricco di sorprese e una durata da record.A guidare i naufraghi sarà un nuovo inviato, Pierpaolo Pretelli, mentre il gruppo dei concorrenti è già sulla bocca di tutti per via di nomi inaspettati, vecchie conoscenze del piccolo schermo e nuovi volti pronti a tutto. Divisi in due squadre – giovani e over 40 – i partecipanti vivranno dieci settimane di prove, fame e alleanze sotto il sole cocente dell'Honduras, con un solo obiettivo: resistere fino alla finale.L'Isola dei Famosi: ecco il cast, tra confermati e incertiStando alle anticipazioni di Tv Sorrisi e Canzoni e alle indiscrezioni riportate da "Hit", ex giornalista di Tv Blog, sono già stati annunciati i primi 12 concorrenti ufficiali.

