L’Inter è stanca se il metro di paragone è il Napoli in Champions sarebbe la più riposata Gazzetta

Gazzetta sfata il mito secondo cui L’Inter è stanca. La squadra di Inzaghi lo è se rapportata al Napoli. Rispetto però alle altre semifinalista di Champions, L’Inter è quella che fin qui ha corso meno.Leggi anche: Libero spiega ai tifosi delL’Inter perché essere felici anche con “zeru tituli”: “L’obiettivo è essere competitivi”L’Inter non è la più stanca fra le quattro migliori d’EuropaScrive la Gazzetta:La stanchezza c’è. Ma non c’è solo per L’Inter. È certamente un fattore se il termine di paragone è il Napoli, in Serie A. Ma se si ragiona in ottica europea – ed è intorno a quel tavolo che L’Inter voleva sedersi e si è con merito seduta – non è così. Non c’è un gap con le altre tre semifinaliste: la squadra di Inzaghi ha giocato lo stesso numero di partite dell’Arsenal (52), una in più del Psg e una in meno del Barcellona prossimo avversario. 🔗 Ilnapolista.it - L’Inter è stanca se il metro di paragone è il Napoli, in Champions sarebbe la più riposata (Gazzetta) Lasfata il mito secondo cui. La squadra di Inzaghi lo è se rapportata al. Rispetto però alle altre semifinalista diè quella che fin qui ha corso meno.Leggi anche: Libero spiega ai tifosi delperché essere felici anche con “zeru tituli”: “L’obiettivo è essere competitivi”non è la piùfra le quattro migliori d’EuropaScrive la:La stanchezza c’è. Ma non c’è solo per. È certamente un fattore se il termine diè il, in Serie A. Ma se si ragiona in ottica europea – ed è intorno a quel tavolo chevoleva sedersi e si è con merito seduta – non è così. Non c’è un gap con le altre tre semifinaliste: la squadra di Inzaghi ha giocato lo stesso numero di partite dell’Arsenal (52), una in più del Psg e una in meno del Barcellona prossimo avversario. 🔗 Ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

Biasin analizza: «Inter stanca e il calendario non aiuta. Ma…» - di RedazioneBiasin, il giornalista ha analizzato il momento dell’Inter sottolineando come la pressione mediatica sia solo sui nerazzurri Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabrizio Biasin ha analizzato il momento dell’Inter, sottolineando come al momento la pressione sia solo sulle spalle di Inzaghi. LE PAROLE DI BIASIN – Inter stanca, sì: non esistono le stagioni perfette, poi il calendario è complicato. 🔗internews24.com

“Inter più stanca?”: Inzaghi messo alle strette, la risposta sul calendario è un messaggio al Napoli - Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla partita contro il Milan, che ha decretato l’uscita di scena dei nerazzurri dalla Coppa Italia. Brutta serata per l’Inter, che questa sera è stato battuta dal Milan con un sonoro 3-0. Risultato, quest’ultimo, che mette fuori dai giochi i nerazzurri sia dall’ambizione di portarsi a casa la Coppa Italia che dal sogno Triplete. 🔗spazionapoli.it

Biasin ottimista dopo il KO col Bologna: «Guai a fare tragedie! Inter stanca e si è visto, sul gol di Orsolini l’errore è di…» - di RedazioneIl noto giornalista Fabrizio Biasin ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata dall’Inter in campionato contro il Bologna Attraverso il proprio profilo X, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così la sconfitta rimediata ieri pomeriggio dall’Inter di Simone Inzaghi contro il Bologna per 1 a 0, con la rete allo scadere realizzata da Orsolini. Un gran gol di Orsolini (complice un errore di Bisseck) decide una partita equilibrata e tecnicamente non bellissima. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

L'Inter è stanca se il metro di paragone è il Napoli, in Champions sarebbe la più riposata (Gazzetta). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter: il giornalista fa scattare il paragone con Sinner ma non in senso strettamente positivo - Continua a leggere Inter: il giornalista fa scattare il paragone con Sinner ma non in senso strettamente positivo su Notizie Inter ... 🔗msn.com

Serena analizza: "Inter, Arnautovic c'è ancora. Castro come Lautaro? I paragoni non aiutano" - Nella sfida ad alta tensione prevista per la domenica di Pasqua al Dall'Ara tra Bologna e Inter, l'ex nerazzurro ... ma anche agonistica profonda. I paragoni a volte non aiutano, ma il rossoblù ... 🔗tuttomercatoweb.com