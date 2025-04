L’inquinamento da internet ecco cosa accade

internet; questo comporta un consumo di energia. Con L’inquinamento digitale aumentiamo le emissioni di anidride carbonica dovute da un lato alla produzione di smartphone e altri device come tablet e pc, dall’ altro alle emissioni provenienti dal loro utilizzo. Azioni quotidiane come l’invio di e-mail, la navigazione in internet, l’utilizzo di motori di ricerca o l’archiviazione dei dati sono quindi un costo reale per l’ ambiente.Una società britannica ha realizzato un portale calcolando le emissioni di CO2 provocate dai social e la loro ricaduta ambientale a livello globale. Lanazione.it - L’inquinamento da internet, ecco cosa accade Leggi su Lanazione.it Sapere usare tanti strumenti online e possedere un’app ha un impatto negativo sull’ambiente, sulla nostra vita sociale oltre che sulla salute fisica e mentale. Per utilizzare i social è fondamentale avere uno smartphone connesso a; questo comporta un consumo di energia. Condigitale aumentiamo le emissioni di anidride carbonica dovute da un lato alla produzione di smartphone e altri device come tablet e pc, dall’ altro alle emissioni provenienti dal loro utilizzo. Azioni quotidiane come l’invio di e-mail, la navigazione in, l’utilizzo di motori di ricerca o l’archiviazione dei dati sono quindi un costo reale per l’ ambiente.Una società britannica ha realizzato un portale calcolando le emissioni di CO2 provocate dai social e la loro ricaduta ambientale a livello globale.

