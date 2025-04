Linfomi esperti ' con terapia di prima linea guarisce il 60% con forma aggressiva

Ogni anno stimati 15mila nuovi casi, il 9 e 10 maggio a Roma la seconda edizione del convegno internazionale 'The Lymphomas Conference' Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Ogni anno in Italia si stimano circa 15.500 nuovi casi di linfoma (13.271 per il linfoma non Hodgkin e 2.218 per il linfom

Linfomi, esperti ‘con terapia di prima linea guarisce il 60% con forma aggressiva - (Adnkronos) – Ogni anno in Italia si stimano circa 15.500 nuovi casi di linfoma (13.271 per il linfoma non Hodgkin e 2.218 per il linfoma di Hodgkin nel 2024). Oggi è possibile parlare di guarigione per una percentuale significativa di pazienti colpiti da linfoma diffuso a grandi cellule B in stadio avanzato, una forma aggressiva […] 🔗periodicodaily.com

Linfoma non Hodgkin, via libera europeo a una nuova terapia per i casi difficili - Approvata la combinazione dell’anticorpo bispecifico glofitamab e chemioterapia per i pazienti che non possono accedere al trapianto ... 🔗repubblica.it

Cinque anni da prima terapia Car-T in Italia,balzo sopravvivenza - A cinque anni dall'arrivo in Italia della prima terapia Car-T anticancro, tanti sono stati gli avanzamenti della ricerca ed oggi si registra un balzo della sopravvivenza per alcuni tipi di tumore del ... 🔗ansa.it