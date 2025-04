Linfomi esperti ‘con terapia di prima linea guarisce il 60% con forma aggressiva

forma aggressiva . 🔗 (Adnkronos) – Ogni anno in Italia si stimano circa 15.500 nuovi casi di linfoma (13.271 per il linfoma non Hodgkin e 2.218 per il linfoma di Hodgkin nel 2024). Oggi è possibile parlare di guarigione per una percentuale significativa di pazienti colpiti da linfoma diffuso a grandi cellule B in stadio avanzato, una. 🔗 Periodicodaily.com

"Attenzione agli psicologi cercati sul web, spesso sono dei chatbot creati con l'AI. Il 20% della Gen Z li usa al posto della terapia" : l'allarme degli esperti - Si presentano in rete con tanto di foto ed espressione rassicurante e autorevole di chi saprà occuparsi dei tuoi problemi psichici. Il problema è che dietro a quelle immagini non c'è una persona in carne e ossa ma un algoritmo, pronto a rispondere su base statistica e probabilistica alle tue sofferenze e ansie interiori. Sono le chatbot, sistemi di intelligenza artificiale (IA) che secondo una stima del professor Mattia Della Rocca, docente di Psicologia degli Ambienti Digitali all'Università di Tor Vergata, circa il 20% della Gen Z avrebbe usato almeno una volta come sostituto della terapia.

Sanità, Palermo capitale dell'infermieristica internazionale: convegno con interventi di esperti da tutto il mondo - Esperti provenienti da varie parti del mondo si riuniranno l'otto e il nove aprile a Palermo per discutere del futuro della professione infermieristica. Il convegno, organizzato dall'Ordine degli Infermieri di Palermo in collaborazione con l'associazione "Professionisti della salute", si terrà al...

Giovani e ansia da tecnologia. Un seminario con gli esperti - È il tempo in cui dilaga tra i giovani una forte propensione al consumo 'seriale' di tecnologia che lascia poco spazio all'interiorità e amplifica comportamenti irrealistici, basati su un eccessivo controllo dell'immagine, che ha ripercussioni sul senso di sé e dell'identità, in quella che viene definita età evolutiva. L'ansia, il vuoto e la solitudine nel tempo dell'iperconnessione, saranno al centro del seminario che si terrà domani dalle 17 alle 18.

