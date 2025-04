L’influenza dei social media Colpiti tutti | adulti e bambini

social media sono una piattaforma in internet dove le persone possono comunicare, postare foto e video, le loro opinioni, fare nuove amicizie, restare in contatto con i vecchi amici, intrattenersi.I principali social media sono: Tik Tok, Instagram, Facebook, Snapchat, Youtube, Twitter, Telegram, Whatsapp.Le persone, in tutto il mondo, usano i social media per diverse ragioni: come passatempo, per staccare la mente, per comunicare, per condividere momenti con gli amici, per conoscere la vita quotidiana degli altri, per restare aggiornati su quello che capita nel mondo, per conoscere virtualmente posti nuovi.I social media sembrano apparentemente positivi ma in realtà hanno anche dei lati negativi.Un uso sbagliato dei social che facciamo quasi tutti è credere che quello che vediamo sia sempre vero. Lanazione.it - L’influenza dei social media. Colpiti tutti: adulti e bambini Leggi su Lanazione.it sono una piattaforma in internet dove le persone possono comunicare, postare foto e video, le loro opinioni, fare nuove amicizie, restare in contatto con i vecchi amici, intrattenersi.I principalisono: Tik Tok, Instagram, Facebook, Snapchat, Youtube, Twitter, Telegram, Whatsapp.Le persone, in tutto il mondo, usano iper diverse ragioni: come passatempo, per staccare la mente, per comunicare, per condividere momenti con gli amici, per conoscere la vita quotidiana degli altri, per restare aggiornati su quello che capita nel mondo, per conoscere virtualmente posti nuovi.Isembrano apparentemente positivi ma in realtà hanno anche dei lati negativi.Un uso sbagliato deiche facciamo quasiè credere che quello che vediamo sia sempre vero.

