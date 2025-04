L' Infanta di Spagna diventa maggiorenne | riservata ma sempre sorridente e pronta a supportare la sorella E con uno stile già ben definito

Infanta Sofia di Spagna, secondogenita dei re Felipe e Letizia, non è solo un passaggio anagrafico, ma l’apertura di un capitolo in cui la sua figura, finora cresciuta nel riserbo accanto alla sorella erede Leonor, è destinata a emergere con una luce propria. Lontana dai riflettori insistenti, Sofia ha costruito un ritratto fatto di spontaneità, passioni sincere e un legame indissolubile con la sua famiglia. Spagna, i reali e Letizia alla comunione di Sofia guarda le foto Sofia di Spagna, un’Infanta sorridente e maturaChi osserva attentamente Sofia di Spagna intravede una giovane donna dal sorriso aperto e dalla curiosità vivace. 🔗 Iodonna.it - L'Infanta di Spagna diventa maggiorenne: riservata, ma sempre sorridente e pronta a supportare la sorella. E con uno stile già ben definito Dimenticate i cliché da favola: compiere 18 anni, per l’Sofia di, secondogenita dei re Felipe e Letizia, non è solo un passaggio anagrafico, ma l’apertura di un capitolo in cui la sua figura, finora cresciuta nel riserbo accanto allaerede Leonor, è destinata a emergere con una luce propria. Lontana dai riflettori insistenti, Sofia ha costruito un ritratto fatto di spontaneità, passioni sincere e un legame indissolubile con la sua famiglia., i reali e Letizia alla comunione di Sofia guarda le foto Sofia di, un’e maturaChi osserva attentamente Sofia diintravede una giovane donna dal sorriso aperto e dalla curiosità vivace. 🔗 Iodonna.it

L'Infanta Sofia di Spagna compie 18 anni e gli scatti ufficiali celebrano la sua regale semplicità - La secondogenita dei sovrani spagnoli ha raggiunto la maggiore età. Per l'occasione la casa reale ha diffuso alcuni scatti, in cui la festeggiata sfoggia un look basico, scevro di orpelli, che testimonia il suo stile essenziale, ma ricercato 🔗vanityfair.it

La principessa Isabella di Danimarca diventa maggiorenne: ecco come festeggerà - Sempre più grande, sempre più simile alla mamma: la principessa Isabella di Danimarca, secondogenita di re Frederik X e della regina Mary, sta per diventare maggiorenne, e per celebrare l’importante traguardo la casa reale ha diffuso due nuovi ritratti ufficiali e un’anticipazione su come avverranno i festeggiamenti. Doppia festa per la principessa Isabella di Danimarca La principessa Isabella compirà 18 anni il 21 aprile, lunedì di Pasqua, e il compleanno verrà celebrato in due date: l’11 aprile ad Aarhus, città sulla costa danese, e il 15 aprile a Copenhagen. 🔗amica.it

“Già 18 anni”. Il figlio vip diventa maggiorenne: la famosa mamma sciolta per il suo Filippo - Il tempo scorre con una velocità incredibile e un altro figlio vip è già diventato maggiorenne. Filippo ha compiuto 18 anni e la sua famosa mamma lo ha festeggiato sui social. La 43enne celebra il grande giorno del suo ‘piccolo uomo’ e condivide diversi scatti del party organizzato per lui, il primogenito avuto da Daniel, sposato nel 2013 e con cui è finita nel 2016 che è anche padre di Beatrice. “Tanti auguri Vita mia – scrive nella didascalia del post – Che emozione figlio mio. 🔗caffeinamagazine.it

La principessa Sofia diventa maggiorenne: i piani per il suo futuro - Le strade delle due principesse di Spagna Leonor e Sofia, figlie di re Felipe e della regina Letizia, si separano definitivamente.Fra pochi giorni la secondogenita diventa maggiorenne e la casa ... 🔗informazione.it

Spagna: processo Infanta, marito nega - MADRID, 26 FEB - Il marito dell'Infanta Cristina, la sorella di re Felipe VI di Spagna, ha negato all'inizio della sua deposizione al processo di Palma di Maiorca ogni responsabilità nelle ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it