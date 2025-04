Linea dura contro il gioco d’azzardo Tasse dimezzate ai locali senza slot

gioco d’azzardo e del rischio ludopatia. Per questo nel Regolamento della tassa rifiuti ha confermato la riduzione del 50% della tariffa per i bar e i locali che rinunciano alle slot machine. Nell’ultimo Consiglio comunale è stata anche presentata dalla maggioranza di “Uniti per Vergiate“ una mozione, approvata, con cui si chiede al Comune di continuare sulla strada intrapresa, di promuovere nuove campagna di sensibilizzazione con le scuole e le associazioni, esortando la Regione insieme alla Guardia di finanza a rafforzare i controlli su sale gioco e punti scommessa. Nel 2023 il totale giocato nel territorio varesino è stato di 1.925.866,611 euro, posizionandolo tra le province con i volumi più elevati. Ilgiorno.it - Linea dura contro il gioco d’azzardo. Tasse dimezzate ai locali senza slot Leggi su Ilgiorno.it L’Amministrazione comunale di Vergiate alza il livello di attenzione nei confronti di un fenomeno che preoccupa sempre di più: la diffusione dele del rischio ludopatia. Per questo nel Regolamento della tassa rifiuti ha confermato la riduzione del 50% della tariffa per i bar e iche rinunciano allemachine. Nell’ultimo Consiglio comunale è stata anche presentata dalla maggioranza di “Uniti per Vergiate“ una mozione, approvata, con cui si chiede al Comune di continuare sulla strada intrapresa, di promuovere nuove campagna di sensibilizzazione con le scuole e le associazioni, esortando la Regione insieme alla Guardia di finanza a rafforzare illi su salee punti scommessa. Nel 2023 il totale giocato nel territorio varesino è stato di 1.925.866,611 euro, posizionandolo tra le province con i volumi più elevati.

