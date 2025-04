Liliana Resinovich il consulente del caso Emanuela Orlandi nominato dal marito Sebastiano Visintin

“Cosa hanno sequestrato a Sebastiano Visintin”. Liliana Resinovich, le ultime novità sul caso - Nuove rivelazioni sul caso di Liliana Resinovich saranno al centro della puntata di stasera di Chi l’ha visto? su Rai Tre condotta da Federica Sciarelli. Il programma approfondirà anche l’esito della nuova perquisizione condotta dagli inquirenti nell’abitazione dell’ex marito, Visintin. Cosa è stato effettivamente sequestrato? Oltre ai coltelli, gli investigatori hanno prelevato oggetti apparentemente comuni come un braccialetto di caucciù spezzato, un maglione rosso e verde a quadri, un giubbotto bianco e nero, almeno due paia di guanti, forbici, cesoie e altri coltelli, oltre a un ... 🔗caffeinamagazine.it

Liliana Resinovich, parla il marito dopo la svolta del caso: «Ora devono essere sentiti tutti i parenti. Io non ho niente da nascondere» - «Tutte le persone che hanno ruotato attorno alla vita di Liliana, come familiari e vicini di casa, devono essere sentite. Chiedo di essere sentito, non ho niente da nascondere. Ma voglio che venga fatto anche sulle altre persone. Tutti devono giustificare determinati atteggiamenti». Sono le parole di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. 🔗open.online

Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: nuova consulenza per il caso di Liliana Resinovich - Una nuova puntata di Chi l’ha visto? è andata in onda nella serata di mercoledì 12 marzo. Federica Sciarelli ha affrontato alcuni ben noti casi di cronaca ancora irrisolti, come quello di Mara Favro e Liliana Resinovich. Un appello per Nicola Nicola è un 17enne che vive a Bollate (Milano). Di lui non si hanno più notizie da martedì 11 marzo. Frequenta il terzo anno di liceo scientifico a Garbagnate Milanese e da lì si è allontanato, per poi far perdere le tracce. 🔗dilei.it

Liliana Resinovich, il consulente del caso Emanuela Orlandi nominato dal marito Sebastiano Visintin - TRIESTE - Uno dei consulenti del caso di Emanuela Orlandi per fare chiarezza sulla morte di Liliana Resinovich e dare un volto al responsabile. Il marito della 63enne, Sebastiano Visintin, ... 🔗ilgazzettino.it

Resinovich: Visintin nomina due nuovi consulenti - (ANSA) - TRIESTE, 29 APR - Sebastiano Visintin, il marito della scomparsa Liliana Resinovich, indagato nella relativa inchiesta della Procura ... 🔗notizie.tiscali.it

Liliana Resinovich/ La ‘sosia’ di Lilly: “Montato un caso mediatico, ero al lavoro quella mattina” - C'è una sosia di Liliana Resinovich messa volutamente in strada? Chi l'ha visto l'ha raggiunta, ecco che cosa ha raccontato ... 🔗ilsussidiario.net