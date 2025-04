Lieto evento sul tetto della Regione Lazio | è nato un pullo del falco pellegrino

Lieto evento nella sede della Giunta regionale del Lazio. Marte e Venere, una coppia di falchi pellegrini che da alcuni anni nidifica sul tetto ha dato alla luce un pullo nato lo scorso 14 aprile. A inizio marzo, uno degli addetti al servizio di vigilanza antincendio aveva notato alcune uova sotto a uno dei pannelli solari installati sul tetto. Allertati, i tecnici naturalisti e gli ornitologi della direzione Ambiente, Cambiamenti climatici e Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi confermavano l'esistenza di quattro uova di falco pellegrino. Per giorni una fotocamera ha ripreso l'attività della coppia di rapaci fino a quando è nato il piccolo falco. È stato quindi deciso di posizionare due telecamere per offrire la possibilità di seguire la crescita del pullo: basta collegarsi a ParchiLazio.

