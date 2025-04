Lieto evento alla Regione Lazio | sul tetto nasce un piccolo falco pellegrino Ed è già una star video

Regione Lazio, Francesco Rocca, ha salutato l’inaspettato Lieto evento che si è verificato nella sede della giunta regionale del Lazio: la nascita di un piccolo falco pellegrino sul tetto del palazzo. Per rendere partecipi tutti i cittadini di questo evento che «ci ricorda la grazia e la bellezza della natura» la Regione ha predisposto una diretta video che consente di seguire la crescita del pullo e lanciato un contest online sui propri canali social e su quelli di ParchiLazio per decidere il nome da assegnargli.Lieto evento alla Regione Lazio: sul tetto nasce un falco pellegrinoIl piccolo falco, nato il 14 aprile, è figlio di Marte e Venere, una coppia di falchi pellegrini che da alcuni anni nidifica sulla sede della giunta regionale. 🔗 Secoloditalia.it - Lieto evento alla Regione Lazio: sul tetto nasce un piccolo falco pellegrino. Ed è già una star (video) «Una bellissima sorpresa di primavera». Così il presidente della, Francesco Rocca, ha salutato l’inaspettatoche si è verificato nella sede della giunta regionale del: la nascita di unsuldel palazzo. Per rendere partecipi tutti i cittadini di questoche «ci ricorda la grazia e la bellezza della natura» laha predisposto una direttache consente di seguire la crescita del pullo e lanciato un contest online sui propri canali social e su quelli di Parchiper decidere il nome da assegnargli.: sulunIl, nato il 14 aprile, è figlio di Marte e Venere, una coppia di falchi pellegrini che da alcuni anni nidifica sulla sede della giunta regionale. 🔗 Secoloditalia.it

Lieto evento nella sede della Giunta regionale del Lazio. Marte e Venere, una coppia di falchi pellegrini che da alcuni anni nidifica sul tetto ha dato alla luce un pullo nato lo scorso 14 aprile. A inizio marzo, uno degli addetti al servizio di vigilanza antincendio aveva notato alcune uova sotto a uno dei pannelli solari installati sul tetto. Allertati, i tecnici naturalisti e gli ornitologi della direzione Ambiente, Cambiamenti climatici e Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi confermavano l'esistenza di quattro uova di falco pellegrino.

