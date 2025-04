Licenziato dalla Disney cambia i menù dei ristoranti del parco scrivendo volgarità | condannato al carcere

Disney è stato condannato a tre anni per aver hackerato i server aziendali, manomesso i menù dei ristoranti con informazioni false sugli allergeni e linguaggio osceno, mettendo a rischio la salute pubblica dei visitatori del parco di divertimenti più famoso al mondo e bloccando i sistemi interni. 🔗 Un ex dipendenteè statoa tre anni per aver hackerato i server aziendali, manomesso ideicon informazioni false sugli allergeni e linguaggio osceno, mettendo a rischio la salute pubblica dei visitatori deldi divertimenti più famoso al mondo e bloccando i sistemi interni. 🔗 Fanpage.it

