Licenziato dal parco Disney hackera il menù con insulti e allergeni falsi | condannato

Licenziato dalla Disney, cambia i menù dei ristoranti del parco scrivendo volgarità: condannato al carcere - Un ex dipendente Disney è stato condannato a tre anni per aver hackerato i server aziendali, manomesso i menù dei ristoranti con informazioni false sugli allergeni e linguaggio osceno, mettendo a rischio la salute pubblica dei visitatori del parco di divertimenti più famoso al mondo e bloccando i sistemi interni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

