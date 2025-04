Licenziamenti di massa nella più grande cantina spagnola di Cava

Licenziamenti per il 25% della sua forza lavoro, nonostante il fatturato di 1,23 miliardi di euro nel 2023 🔗 Gamberorosso.it - Licenziamenti di massa nella più grande cantina spagnola di Cava Il principale produttore di bollicine spagnole ha pianificato un piano diper il 25% della sua forza lavoro, nonostante il fatturato di 1,23 miliardi di euro nel 2023 🔗 Gamberorosso.it

Su questo argomento da altre fonti

La fontana più grande d’Italia costruita accanto agli Scavi di Pompei: 200 metri di spettacolo tra acqua, luci e tecnologia - A pochi passi dal Parco Archeologico di Pompei è stata inaugurata la fontana più grande d’Italia: un’installazione scenografica lunga circa 200 metri che combina 2000 ugelli, 1150 fari, giochi di luce, laser, nebbia artificiale e un enorme “water screen” per proiezioni alte 12 metri. Un... 🔗napolitoday.it

Google vicina a rilevare Wiz: la più grande acquisizione della sua storia - Alphabet, casa madre di Google, si appresta a rilevare la società attiva nella cybersicurezza Wiz. Non è tanto l’operazione in sé a destare l’interesse del mercato, quanto il valore dell’acquisizione, tentata per la seconda volta da Alphabet, che si aggira sui 33 miliardi di dollari, la cifra più alta mai pagata in una acquisizione. Trattative in stadio avanzato Fra Alphabet e Wiz, anticipa il Wall Street Journal sulla base di fonti vicine alla trattativa, vi sarebbero negoziati in stadio avanzato ed un accordo potrebbe essere annunciato a breve, salvo sorprese dell’ultimo minuto. 🔗quifinanza.it

Calciomercato Juventus: 30 milioni in più dalla Champions per l’Inter che ora sogna il grande colpo. Duello in estate coi bianconeri? Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: nelle casse dell’Inter ben 30 milioni in più dalla Champions, ora i nerazzurri sognano il grande colpo. Duello coi bianconeri? Come riferito dal Corriere dello Sport, per l’Inter sono entrati nelle casse ben 30 milioni di euro in più dalla Champions League rispetto alla passata stagione, con i nerazzurri che iniziano già a pianificare i colpi della prossima estate. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lavoro, la grande fuga: 1,6 milioni di dimissioni in 9 mesi; Anche Microsoft taglia. Le big tech verso 181mila licenziamenti; Licenziamenti estesi inevitabili in Icelandair. 🔗Approfondimenti da altre fonti