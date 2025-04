Libri New Belle Époque | Enzo Papetti esplora la narrativa crossmediale

Belle Époque” (Re Nudo Edizioni), il nuovo romanzo di Enzo Papetti che introduce una sperimentazione narrativa definita crossnovel. L’opera, di 824 pagine, intende esplorare le analogie tra i primi venticinque anni del nuovo millennio e l’epoca della Belle Époque, analizzando trasformazioni sociali, dinamiche di potere, l’evoluzione dell’opera d’arte nell’era della riproducibilità tecnica e l’avvento della digitalizzazione culminata nell’intelligenza artificiale.“New Belle Époque” integra la narrazione cartacea con elementi digitali attraverso QR code presenti all’inizio e alla fine di ciascuno dei sedici capitoli. Questa interazione multimediale include musica dei primi del Novecento rielaborata in chiave jazz da Roberto Cipelli, contributi cinematografici curati da Roberto Minini Merot, illustrazioni di Bella Mirella Beraha e un dialogo con un chatbot sviluppato da Francesco Bevivino. 🔗 È disponibile in libreria e negli store digitali “New” (Re Nudo Edizioni), il nuovo romanzo diche introduce una sperimentazionedefinita crossnovel. L’opera, di 824 pagine, intendere le analogie tra i primi venticinque anni del nuovo millennio e l’epoca della, analizzando trasformazioni sociali, dinamiche di potere, l’evoluzione dell’opera d’arte nell’era della riproducibilità tecnica e l’avvento della digitalizzazione culminata nell’intelligenza artificiale.“New” integra la narrazione cartacea con elementi digitali attraverso QR code presenti all’inizio e alla fine di ciascuno dei sedici capitoli. Questa interazione multimediale include musica dei primi del Novecento rielaborata in chiave jazz da Roberto Cipelli, contributi cinematografici curati da Roberto Minini Merot, illustrazioni di Bella Mirella Beraha e un dialogo con un chatbot sviluppato da Francesco Bevivino. 🔗 Ildenaro.it

