Libertas Lucca conquista il terzo posto e si prepara ai playoff contro Lions Montemurlo

STUDIO ARCADIA VALDICORNIA: Carducci 9, Tracchi 8, Magnolfi, M. Sparapani 11, Bucciantini, G. Sparapani, Barontini 4, Angiolini 4, Papi 8, Brunetti, Mannucci 10, Agostini. All.: Gistri.

LIBERTAS LUCCA: Magrini 4, Morello 7, Donati 10, Russo 13, Brunelli, Lorenzi 11, Bonfanti, Fracassini 6, Piercecchi 8, Guidi 19, Rivi 1. All.: Piochi.

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Cavasin di Rosignano Marittimo.

Note: parziali 11-18, 28-43, 39-56.

CAMPIGLIA MARITTIMA - La Libertas raggiunge l'obiettivo del terzo posto e, adesso, in gara uno dei play-off, affronterà Lions Montemurlo. I biancorossi hanno giocato contro uno Studio Arcadia Valdicornia che non aveva più niente da chiedere a questo campionato, ma che, comunque, voleva chiudere nel migliore dei modi la stagione davanti al proprio pubblico.

