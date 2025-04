Libertà di stampa sotto attacco in Europa tra i paesi più a rischio c’è anche l’Italia | cosa dice il rapporto

rapporto 2025 di Liberties denuncia un deterioramento generalizzato della Libertà di stampa nell'UE, aggravato da concentrazioni proprietarie, pressioni politiche e aggressioni ai giornalisti. L'Italia figura tra i paesi a rischio, con un servizio pubblico vulnerabile e casi gravi di interferenze. 🔗 Il2025 di Liberties denuncia un deterioramento generalizzato delladinell'UE, aggravato da concentrazioni proprietarie, pressioni politiche e aggressioni ai giornalisti. L'Italia figura tra i, con un servizio pubblico vulnerabile e casi gravi di interferenze. 🔗 Fanpage.it

Marine Le Pen al congresso della Lega: “Sotto attacco la libertà in Europa” – VIDEO - La leader del Rassemblement National da poco condannata per appropriazione indebita parla poche ore prima della manifestazione a Parigi. Nella seconda e conclusiva giornata del congresso della Lega, intervengono molti leader delle altre forze europee alleate. In collegamento con l’assemblea di Firenze, intervengono per dare il loro sostegno a Matteo Salvini il premier ungherese Viktor Orbán, l’olandese Geert Wilders e lo spagnolo Santiago Abascal mentre, i leader patrioti greci e svedesi, sono sul palco. 🔗dayitalianews.com

Marine Le Pen scalda il congresso della Lega: «Sotto attacco la libertà in Europa». Messaggi anche dai «patrioti» Orbán e Wilders – Il video - Nella seconda e ultima giornata del congresso della Lega, sfilano sul palco – e soprattutto sul maxischermo – i leader delle altre forze europee alleate del Carroccio. In collegamento con l’assemblea riunita a Firenze, compaiono per ribadire il loro sostegno a Matteo Salvini il premier ungherese Viktor Orbán, l’olandese Geert Wilders e lo spagnolo Santiago Abascal. I leader patrioti greci e svedesi sono presenti sul palco stesso. 🔗open.online

Giornalisti minacciati e spiati: la libertà di stampa è ancora messa sotto pressione - di Matteo Pagliuso Sigfrido Ranucci, Andrea Joly, Francesca Fagnani e tanti altri hanno una cosa in comune. Tutti sono giornalisti che sono stati minacciati. Nel 2024, l’Osservatorio Ossigeno per l’Informazione ha rilevato 516 casi di minacce e intimidazioni a blogger, giornalisti e altri divulgatori. Dal 2006 sono stati identificati 7555 casi di minacce. Il rapporto, ovviamente, non comprende necessariamente tutti i divulgatori minacciati. 🔗ilfattoquotidiano.it

