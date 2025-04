Libero spiega ai tifosi dell’Inter perché essere felici anche con zeru tituli | L’obiettivo è essere competitivi

Libero spiega al mondo interista perché essere orgogliosi nonostante si sia passati dal “triplete” al rischio concreto di “zero tituli”. La Coppa Italia è sfumata, il campionato – a quattro giornate dalla fine – si è complicato visto che il Napoli è quattro punti avanti e in semifinale di Champions l’Inter affronta il Barcellona da 155 gol in stagione. Quello di Savelli è un manuale che spiega come piegare la realtà alle proprie convinzioni.Leggi anche: Moratti: «Ho trovato strano che nell’Inter si parlasse di triplete prima del traguardo»“La storia della corazzata l’hanno raccontato gli altri”, l’autoconvincimento di LiberoSul quotidiano si legge:L’Inter è orgogliosa e soddisfatta della stagione a prescindere da quanti titoli metterà in bacheca. Ed era così anche prima che iniziasse la settimana che ha spazzato via la Coppa Italia e, con ogni probabilità, lo scudetto. 🔗 Ilnapolista.it - Libero spiega ai tifosi dell’Inter perché essere felici anche con “zeru tituli”: “L’obiettivo è essere competitivi” Claudio Savelli sual mondo interistaorgogliosi nonostante si sia passati dal “triplete” al rischio concreto di “zero”. La Coppa Italia è sfumata, il campionato – a quattro giornate dalla fine – si è complicato visto che il Napoli è quattro punti avanti e in semifinale di Champions l’Inter affronta il Barcellona da 155 gol in stagione. Quello di Savelli è un manuale checome piegare la realtà alle proprie convinzioni.Leggi: Moratti: «Ho trovato strano che nell’Inter si parlasse di triplete prima del traguardo»“La storia della corazzata l’hanno raccontato gli altri”, l’autoconvincimento diSul quotidiano si legge:L’Inter è orgogliosa e soddisfatta della stagione a prescindere da quanti titoli metterà in bacheca. Ed era cosìprima che iniziasse la settimana che ha spazzato via la Coppa Italia e, con ogni probabilità, lo scudetto. 🔗 Ilnapolista.it

