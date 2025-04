Liberazione | mostra sulla Palestina e altri eventi

Liberazione. Stasera aprile alle 21 al Teatro comunale ‘Carlo Zampighi’ presentazione della mostra sulla storia della Palestina dal titolo ‘Solidarietà al popolo palestinese – stop al genocidio’ con l’intervento di Milad Jubran Basir, giornalista italopalestinese forlivese e attivista per i diritti umani. Collegamento video con un giornalista che lavora a Ramallah (Palestina).Giovedì 1° maggio Festa alla Collinaccia (prima nucleo partigiani dopo l’8 settembre 1943 della futura 8ª Brigata Garibaldi), uno degli appuntamenti che in val Bidente vede la partecipazione di tanti giovani che raggiungono la località a piedi o in mountain bike. Ilrestodelcarlino.it - Liberazione: mostra sulla Palestina e altri eventi Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sono in calendario a Galeata nuovi appuntamenti organizzati, dal Comune, dall’Anpi, dalla Pro loco e dall’associazione Teodorico per celebrare gli 80 anni della. Stasera aprile alle 21 al Teatro comunale ‘Carlo Zampighi’ presentazione dellastoria delladal titolo ‘Solidarietà al popolo palestinese – stop al genocidio’ con l’intervento di Milad Jubran Basir, giornalista italopalestinese forlivese e attivista per i diritti umani. Collegamento video con un giornalista che lavora a Ramallah ().Giovedì 1° maggio Festa alla Collinaccia (prima nucleo partigiani dopo l’8 settembre 1943 della futura 8ª Brigata Garibaldi), uno degli appuntamenti che in val Bidente vede la partecipazione di tanti giovani che raggiungono la località a piedi o in mountain bike.

