Liberata Valentina Cirelli l’attivista italiana era stata arrestata in Guinea Bissau

E' stata rilasciata Valentina Cirelli, l'attivista italiana arrestata il 19 aprile scorso in Guinea Bissau, con l'accusa di aver partecipato a manifestazioni con atti vandalici ai danni di una società cinese, titolare di una concessione per lo sfruttamento del suolo per l'estrazione di minerali. Del caso di Cirelli, presidente dell'associazione ambientalista Tchon Tchomano.

Guinea-Bissau, liberata l’imprenditrice e attivista Valentina Cirelli: «10 giorni che sono sembrati mesi» - «Sono libera, sono molto stanca ma sto bene». Con queste parole affidate a Facebook, Valentina Cirelli Agwineriün – l’imprenditrice e attivista ligure fermata il 18 aprile scorso in Guinea-Bissau dove vive da circa venti anni – ha annunciato la sua scarcerazione. «Sono stati 10 giorni e notti che sembravano mesi, è stato molto difficile per le condizioni, ma la cosa più difficile è stata essere rinchiusa e sapere di essere innocente», si legge sui social. 🔗open.online

