LG e l’addio definitivo agli smartphone | il 30 giugno si spengono anche i server per gli aggiornamenti

giugno, data in cui verranno disattivati per sempre i server per questa attività. 🔗 Dday.it - LG e l’addio definitivo agli smartphone: il 30 giugno si spengono anche i server per gli aggiornamenti Chiunque abbia ancora un telefono LG non aggiornato, deve effettuare l’eventuale update entro il 30, data in cui verranno disattivati per sempre iper questa attività. 🔗 Dday.it

Approfondimenti da altre fonti

Grande Fratello, la sceneggiata notturna tra Lorenzo e Shaila è l'addio definitivo agli Shailenzo - Lorenzo Spolverato ha regalato al pubblico un ultimo dramma degno di Mario Merola, il modello milanese ha messo in scena un addio teatrale, distruggendo il quadro che Shaila gli aveva regalato. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, dopo aver vissuto la loro avventura nella Casa del Grande Fratello come coppia, nelle ultime settimane hanno deciso di prendere le distanze. Nella giornata di ieri, nuove tensioni tra il modello milanese e l'ex velina sembrano aver messo definitivamente la parola fine agli Shailenzo, ma in questi mesi i due gieffini ci hanno insegnato che, con loro, tutto è possibile. 🔗movieplayer.it

Lutto per il cast de Il Paradiso delle Signore: addio agli attori Valentina Tomada e Andrea Savorelli - Il cast della soap Il Paradiso delle Signore piange la scomparsa di altri due interpreti, dopo l'addio a Pietro Genuardi. Si tratta dell'attrice Valentina Tomada e l'attore Andrea Savorelli 🔗comingsoon.it

Antonella Clerici a Sanremo: addio agli abiti meringa, torna al Festival con paillettes e trasparenze - Antonella Clerici è la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2025, insieme a Gerry Scotti affianca Carlo Conti nella puntata di debutto. Cosa ha indossato per questo gran ritorno all'Ariston?Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LG, addio definitivo agli smartphone: dal 30 giugno server spenti e fine aggiornamenti; LG e l’addio definitivo agli smartphone: il 30 giugno si spengono anche i server per gli aggiornamenti; LG, stop alla produzione di smartphone e tablet da oggi; LG sta per spegnere i server Android: cosa succederà ai vecchi smartphone?. 🔗Cosa riportano altre fonti

LG dice addio agli NFT sui TV: ecco che fine faranno opere da quasi 4.000 euro - Gli utenti potranno trasferire i propri NFT ai wallet personali entro il 30 aprile, mentre la chiusura definitiva è prevista per il 17 giugno 2025. Le opere su LG Art Lab Nel 2022, durante il ... 🔗msn.com