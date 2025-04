Lezione del Papa Sorridere nella tristezza

Papa, però mi piace ricordare la sua esortazione al sorriso, ricordando l’udienza che aveva voluto donare ai comici di tutto il mondo. Qualcuno forse lo ricorderà, è stato il 14 giugno 2024, chi non si ricorda vada a rivederlo approfittando di questo arnese sul quale sto scrivendo. Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano, “Udienza agli artisti del mondo dell’umorismo”, eravamo un centinaio, più altrettanti accompagnatori, io ebbi la fortuna della prima fila alla sua destra (ci sono tante foto: Cristian De Sica e il figlio Brando, Lino Banfi, Jerry Calà, il sottoscritto, poi un famoso americano, Luciana Littizzetto, Whoopi Golberg e qualche altro). Devo riconoscere che l’emozione è stata tanta, ci ha parlato e ringraziato perché abbiamo la fortuna di donare un sorriso e poi ci ha salutato uno per uno. Ilgiorno.it - Lezione del Papa. Sorridere nella tristezza Leggi su Ilgiorno.it BeruschiMomenti difficili ne abbiamo tutti, ma in questi giorni siamo stati colpiti dal dispiacere per il, però mi piace ricordare la sua esortazione al sorriso, ricordando l’udienza che aveva voluto donare ai comici di tutto il mondo. Qualcuno forse lo ricorderà, è stato il 14 giugno 2024, chi non si ricorda vada a rivederlo approfittando di questo arnese sul quale sto scrivendo. Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano, “Udienza agli artisti del mondo dell’umorismo”, eravamo un centinaio, più altrettanti accompagnatori, io ebbi la fortuna della prima fila alla sua destra (ci sono tante foto: Cristian De Sica e il figlio Brando, Lino Banfi, Jerry Calà, il sottoscritto, poi un famoso americano, Luciana Littizzetto, Whoopi Golberg e qualche altro). Devo riconoscere che l’emozione è stata tanta, ci ha parlato e ringraziato perché abbiamo la fortuna di donare un sorriso e poi ci ha salutato uno per uno.

