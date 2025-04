Lexus ES 2026 | nuove motorizzazioni e trazione integrale

Con l'ottava generazione della ES, Lexus ridefinisce la propria offerta propulsiva nel segmento delle berline di lusso, introducendo due nuove varianti che sintetizzano eleganza e sostenibilità: ES 300h Full Hybrid e ES 350e 100% elettrica. Due interpretazioni diverse della mobilità premium, accomunate da un approccio tecnologico evoluto e da una qualità costruttiva ai vertici della categoria.

