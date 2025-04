L’ex medico del Real Madrid ha un sospetto sulle fasciature al polso dei giocatori | Che nascondono?

Il dottor Niko Mihic è stato responsabile del Real Madrid per sette anni e ancora adesso è legato al club come consulente medico. Presiede il Sports Doctors Network, una società da lui fondata che fornire consulenza alle società e ai giocatori su tutti gli aspetti dell'assistenza sanitaria d'élite. È uno così addentro dice a Marca che ha un sospetto sulle fasciature che si vedono spesso ai polsi dei giocatori. "Può darsi che stiano giocando molto a calcio balilla e abbiano la tendinite. Non so cosa stia succedendo, ma quello che voglio dire è che qualsiasi medico sa che se si desidera un accesso venoso più facile, bisogna trovarlo nelle mani e nei polsi".Il sottinteso è che si usino delle pratiche mediche importanti, non per forza illecite, sui giocatori e che si voglia tenerle segrete.

