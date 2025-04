Lettere intimidatorie alle riviste | la strategia Trump per controllare l' informazione scientifica

Trump. Reinhart la definisce “un atto intimidatorio”, corrispondente a “tattiche fasciste”. Il destinatario è il direttore della rivista Chest, Peter Mazzone, pneumologo della Cleveland Clinic. L’oggetto: chiedere conto di eventuali parzialità ideologiche nella selezione degli articoli scientifici pubblicati. La lettera non è un’osservazione generica, ma un interrogatorio formale. Martin chiede se la rivista pubblica “punti di vista concorrenti”, come valuta la disinformazione, quali criteri usa per discernere contenuti influenzati da finanziatori o sponsor, se prende posizione su controversie scientifiche e come gestisce le accuse di scorrettezza rivolte agli autori. Ilfoglio.it - Lettere intimidatorie alle riviste: la strategia Trump per controllare l'informazione scientifica Leggi su Ilfoglio.it Il 14 aprile 2025, il medico e politologo Eric Reinhart pubblica su X una lettera firmata da Edward R. Martin Jr., nominato procuratore distrettuale ad interim a Washington D.C. dall’Amministrazione. Reinhart la definisce “un atto intimidatorio”, corrispondente a “tattiche fasciste”. Il destinatario è il direttore della rivista Chest, Peter Mazzone, pneumologo della Cleveland Clinic. L’oggetto: chiedere conto di eventuali parzialità ideologiche nella selezione degli articoli scientifici pubblicati. La lettera non è un’osservazione generica, ma un interrogatorio formale. Martin chiede se la rivista pubblica “punti di vista concorrenti”, come valuta la dis, quali criteri usa per discernere contenuti influenzati da finanziatori o sponsor, se prende posizione su controversie scientifiche e come gestisce le accuse di scorrettezza rivolte agli autori.

