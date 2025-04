Leonardo complice di genocidio Blitz degli ambientalisti occupato ingresso sede sulla Tiburtina

"Leonardo complice di genocidio". Questo lo striscione appeso dagli ambientalisti di Extinction Rebellion, che nella mattinata di martedì 29 aprile hanno occupato l'ingresso principale della sede dell'azienda attiva nel settore della sicurezza. Un Blitz avvenuto in via Tiburtina, con alcuni.

"Leonardo complice di genocidio". Blitz degli ambientalisti, occupato ingresso sede sulla Tiburtina - Gli attivisti di Extinction Rebellion in azione nella mattinata di martedì 29 aprile. Esposti striscioni, come "Sabotare la guerra non è reato" ... 🔗romatoday.it

