Leonardo Brum all’Isola dei Famosi 2025

Leonardo Brum tra i naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, al via in prima serata su Canale 5 mercoledì 7 maggio con Veronica Gentili.Chi è Leonardo BrumNato in Brasile, a Rio de Janeiro, Leonardo Brum è un giovane modello che lavora a livello internazionale, rappresentato da diverse agenzie di moda da New York alla Danimarca, dal suo paese 'verdeoro' alla Germania.Rappresenta alla perfezione due categorie tipiche dei reality degli ultimi anni: i "ma chi?" e la quota "belloccio". Attivo anche sui social, sembra particolarmente 'attrezzato' per l'esperienza da naufrago: sa pescare e, a quanto pare, anche aprire i cocchi. Vedere per credere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Brum (@Leonardobruum)Il cast dell'Isola dei Famosi 2025Mario AdinolfiChiara BalistreriLeonardo BruumLoredana CannataAngelo FamaoOmar FantiniMirko FrezzaCamila GiorgiAntonella MosettiCristina PlevaniTeresanna PugliesePatrizia RossettiNunzio StancampianoCarly TommasiniPaolo Vallesi

