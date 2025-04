Lentatese salva in Eccellenza Meda e Fucina in difficoltà

Eccellenza che ha portato buone notizie solo alla Lentatese (foto), che al primo anno in categoria si salva con 90 minuti d’anticipo raggiungendo i necessari 39 punti, vincendo una sorta di spareggio a Casteggio. Una vittoria tutt’altro che banale arrivata grazie al gol, l’undicesimo stagionale, di Matteo Siano.Sempre nel girone A non ha dato vitalità la vittoria col Saronno al Meda che perde 2-0 a Robbio e la combina grossa perché non riesce nemmeno a fare punti con una squadra già retrocessa. Con otto punti da recuperare su Ispra, oggi il Meda sarebbe virtualmente in Promozione ed è obbligato a battere la Vergiatese domenica e sperare nelle disgrazie altrui per acciuffare i playout.Non arrivano buone notizie nemmeno dal girone B, dove la Fucina sbaglia tutto a Vimercate contro la Leon, già sotto di tre reti dopo nove minuti e quaranta secondi. 🔗 Ilgiorno.it - Lentatese salva in Eccellenza, Meda e Fucina in difficoltà È stata una domenica diche ha portato buone notizie solo alla(foto), che al primo anno in categoria sicon 90 minuti d’anticipo raggiungendo i necessari 39 punti, vincendo una sorta di spareggio a Casteggio. Una vittoria tutt’altro che banale arrivata grazie al gol, l’undicesimo stagionale, di Matteo Siano.Sempre nel girone A non ha dato vitalità la vittoria col Saronno alche perde 2-0 a Robbio e la combina grossa perché non riesce nemmeno a fare punti con una squadra già retrocessa. Con otto punti da recuperare su Ispra, oggi ilsarebbe virtualmente in Promozione ed è obbligato a battere la Vergiatese domenica e sperare nelle disgrazie altrui per acciuffare i playout.Non arrivano buone notizie nemmeno dal girone B, dove lasbaglia tutto a Vimercate contro la Leon, già sotto di tre reti dopo nove minuti e quaranta secondi. 🔗 Ilgiorno.it

Calcio brianzolo: Leon sfida Fucina per la vittoria, Lentatese e Meda in lotta salvezza - L’ultima volta si è giocato addirittura 21 giorni fa. Di questa lunga assurda pausa si è già disquisito a sufficienza, non ha accontentato nessuno e ora vedremo quali saranno gli effetti sulle gambe dei giocatori che questo pomeriggio torneranno in campo. Come nel girone B dove la lanciatissima Leon ha ancora residue speranze di vittoria finale anche se 5 punti da recuperare in 180 minuti su una squadra forte come il Mapello (ospite di un Lemine salvo) assomigliano all’Everest. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio Eccellenza. Lotta salvezza, Meda cerca il miracolo con la Solbiatese - Con nessuna squadra brianzola in lotta per vincere il campionato, l’attenzione si sposta verso i quartieri bassi. Nel girone B la retrocessione della Casati è pressoché certa, nel girone A è disperata la situazione del Meda, con il Robbio alle calcagna e l’incubo “forbice“ con chi sta sopra. La squadra nel 2025 non ha ancora vinto e stasera alle 20.30 al “Mino Favini“ è a caccia dell’impresa contro la Solbiatese che negli ultimi 180 minuti qualche segnale di difficoltà lo ha dato, perdendo la testa della classifica a favore del Pavia che sempre alle 20. 🔗sport.quotidiano.net

Eccellenza / Il K Sport Montecchio si salva all’ultimo respiro, la Maceratese supera il Chiesanuova - Il Fabriano Cerreto vince per 1-3 (reti di Trillini, Proietti Zolla, Proietti Zolla ) a Montegranaro. Domenica prossima big match tra le formazioni di Magi e quella di Possanzini VALLESINA, 30 marzo 2025 – Vincono entrambe Maceratese e K Sport Montecchio Gallo anche se i pesaresi lo fanno su rigore al 93‘. Domenica prossima scontro diretto che potrebbe decidere tutta una stagione. MACERATESE – CHIESANUOVA 3-2 nostro servizio (leggi qui) Eccellenza / Gol e spettacolo all’Helvia Recina: la Maceratese vince 3-2 contro il Chiesanuova K SPORT MONTECCHIO GALLO – MONTURANO 2-1 in ... 🔗.com

